Mariana Pajón reveló la bicicleta para Olímpicos: “Juego de local en Francia”

Queda solo una semana para que inicien los Juegos Olímpicos en París, Francia, y una de las representantes más grandes de Colombia es nada más y nada menos que Mariana Pajón en la disciplina del BMX. La oriunda de Medellín, Antioquia espera por su cuarta experiencia olímpica, y volver a conseguir una medalla.

Activa en el ciclo olímpico desde 2012, la bicicrosista colombiana logró hacerse con dos medallas de Oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, además de una medalla de plata conseguida en Tokio 2020. Mariana Pajón va por su cuarta edición con el anhelo de hacerse con otra insignia y ya tiene la estrategia para hacerlo.

En primer lugar, Mariana Pajón se enfoca en ganar potencia en las salidas, vueltas más rápidas y “volver a lo simple”, logrando fluidez en la pista. Con su estrategia, pretende hacer lo mismo que hace 12 años en Londres. Pajón actuará en la competencia de BMX el primero y 2 de agosto en el Estadio de BMX Saint-Quentin-en-Yvelines.

Ya todo está listo para que se viva la fiesta del BMX en Francia, y Mariana Pajón tiene lista su bicicleta que confeccionó con GW Shimano, una marca aliada para la deportista colombiana. En Francia, Pajón ya conoció la pista y lo hizo para entrenar, “es una gran oportunidad poder montar aquí, conocer la pista, probarla, pasarla, aprendérsela de memoria. Fueron unos días increíbles estar montando en ella”, dijo en entrevista con la Federación de Ciclismo Colombiano.

MARIANA PAJÓN ANUNCIÓ SU CUARTA BICICLETA OLÍMPICA

El cuarto marco para los Juegos Olímpicos que utilizará Mariana Pajón tiene un diseño tricolor señalando los orígenes de la deportista, pero ella misma cuenta que no deja de lado a Francia, “tiene una historia linda, este cuenta no solo una historia de mi tierra, también ese amor que le tengo a Francia, de cómo se complementa ese guerrero interno que tenemos los colombianos con la seriedad, el profesionalismo, incluso, ese estatus que tienen los franceses con lo colombiano de guerreros. Es un gran complemento”.

Mariana Pajón lo diseñó con GW Shimano, y continuó explicando, “este marco cuenta la historia de una colombiana que llegó a este viejo continente, no solo a encontrar su amor, sino un segundo hogar. Es muy especial porque tiene todo lo que me gusta de París, me parece que es una ciudad hermosa que tiene cada rincón muy lindo y de mucha historia”.

La bicicleta está forrada de lugares típicos de Francia como el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, los molinos, llevando en cada momento al país europeo, pues les guarda mucho aprecio a tierras francesas, fue donde se casó con su esposo, ahora su entrenador, “una historia que marca nuestra carrera y decir que íbamos como equipo a estos cuatro Juegos Olímpicos”.

Reveló que correr en París es estar en casa, “este es un país que me dio una oportunidad gigante y traer ese color nuestro, ese sabor y esa alegría nuestros a este país y traer esas ganas y esa pasión. Eso es lo que significa correr acá para mí. Voy a correr acá como local, tengo muchísima gente a la que quiero, a la que les agradezco que me dieron la oportunidad de correr acá, de representarlos como un club francés, y siento que hago parte de estas tierras”.