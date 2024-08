Mariana Pajón sigue viva de milagro en Olímpicos: ¿Cuándo disputa semifinal del BMX?

Las competencias para las deportistas colombianas no ha sido la mejor en esta primera semana de los Juegos Olímpicos. 2024 de París, Francia. La delegación cafetera se ha quedado al borde de conseguir las primeras medallas de bronce. Una de las clasificaciones más sufridas fue la de Mariana Pajón, una de las favoritas de la representación cafetera.

Mariana Pajón la sufrió bastante en la disputa por los cuartos de final y con la posibilidad de clasificarse para las semifinales en busca de asegurar una medalla para la delegación cafetera. De hecho, en el comienzo, la historia no fue como se esperaba quedando por fuera de la siguiente instancia, pero recibiendo la oportunidad de disputar el repechaje minutos posteriores en busca de instalarse en la próxima ronda.

Sin embargo, Mariana Pajón fue espectacular en una pista que conoce muy bien, pero que demarcó como una que le pide mucho físico a los competidores por lo técnico que es, especialmente, siendo más que las pistas que utilizan los hombres en las participaciones olímpicas. La medellinense quedó primera en el repechaje, instalándose en la siguiente fase.

Pero, Mariana Pajón no clasificó sola. Pues, acompañando a la oriunda de Medellín, también estuvo Gabriela Bolle que tuvo que lidiar con la misma suerte en las clasificatorias y en el repechaje, asegurando uno de los cuatro puestos que entrega el last chance para instalarse en la semifinal, y por qué no, pensar en disputar una final con las colombianas obteniendo las medallas.

¿CUÁNDO SE DESARROLLARÁ LA SEMIFINAL PARA MARIANA PAJÓN Y GABRIELA BOLLE?

El BMX no da tiempo ni para descansar. Mariana Pajón y Gabriela Bolle tendrán que lidiar con estas instancias el viernes 2 de agosto a partir de la 1 de la tarde en la semifinal y, en dado caso que clasifiquen a la final, el turno para ellas será a partir de las 3 de la tarde. No hay tiempo para pensar en otra cosa más allá que obtener alguna medalla para la delegación colombiana.

Vale la pena demarcar que, en la modalidad masculina, Diego Arboleda y Mateo Carmona lograron clasificar a las semifinales también. Carlos Ramírez no pudo en el repechaje, sufriendo dos duras caídas. Los dos representantes también disputarán estas instancias el viernes 2 de agosto.