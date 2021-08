Luego de ganar la medalla de plata en la prueba de marcha de los 20 kilómetros, la atleta Sandra Arenas contó lo que vivió durante la competencia. La colombiana se quedó con el segundo lugar, luego de las amonestaciones que recibieron sus rivales en la parte final. Arenas escoltó a la italiana Antonella Palmisano, quien se llevó el oro.

Vea también: Sandra Arenas y sus tres secretos para ganar medalla en los Juegos Olímpicos

Respecto al desarrollo de la prueba, la nacida en Pereira relató el drama y la tensión durante toda la carrera. “Desde el inicio parecía una batalla. Me daban puños, patadas, me jalaban, me pellizcaban. En un retorno me caí y cogí una española y la arañé el cuello, yo ‘uy, lo siento, perdón’. En un retorno iba con la china al lado, me codeaba y yo también y ella me gritaba y yo también”, dijo a Caracol.

“Tenía mucho susto”, añadió Arenas. “Hace mucho tiempo no tenía tanto susto como hoy, pero nunca perdí la fe y la esperanza de que podía lograrlo. Cuando sucedió lo de las faltas, venía haciendo un trabajo muy importante con los psicólogos sobre lo que se podía hacer o no. Habíamos visualizado lo que podía pasar. Entonces no era algo que me sorprendiera y con ello pude lograr este título. Me sentí supremamente feliz”, agregó la corredora de 27 años.

Le puede interesar [GALERÍA] Anthony Zambrano, en el podio: recibió la medalla de plata Olímpica

Vale destacar la actuación del atletismo colombiano en los Juegos Olímpicos de Tokio. A la medalla de Arenas, se consiguió la plata de Anthony Zambrano en los 400 metros planos masculino. A ello se añadió la presencia de tres colombianos en el ‘top 20’ de los 50 kilómetros marcha varones; además de Mauricio Ortega, quien ganó diploma olímpico por su séptimo lugar en el lanzamiento de disco.