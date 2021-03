México y Honduras vuelven a ir juntos a los Juegos Olímpicos

Por tercera vez consecutiva, las selecciones masculinas sub-23 de México y Honduras se clasificaron juntas al torneo olímpico de fútbol, esta vez al adjudicarse los dos boletos disputados en el Preolímpico de la Concacaf para Tokio-2020 disputado en los estadios Jalisco y Akron.

Los aztecas tuvieron un paso perfecto en la primera fase del torneo con tres triunfos que lo convirtieron en líder del Grupo A con nueve puntos.

En esta parte del torneo destacaron por México el mediocampista ofensivo Sebastián Córdova y el extremo Uriel Antuna por sus goles decisivos.

Por su lado los catrachos, se adjudicaron el Grupo B con buen fútbol, pero sin superioridad estadística ya que empataron con cinco puntos con Canadá.

Desde esta etapa resaltaron Luis Palma, el jugador que más tiros lanzó en el torneo, y Edwin Rodríguez, el mejor pasador de los hondureños.

- Final pareja, México campeón -

En semifinales, el equipo mexicano batalló para desmontar el doble dispositivo de protección canadiense -cinco defensas y cuatro medios- de Canadá, pero supo imponerse 2-0.

Por su parte, la escuadra hondureña mostró con un triunfo de 2-1 su superioridad sobre Estados Unidos que fracasó al no convocar a sus jugadores instalados en ligas europeas.

Al ganar las semifinales, ambas selecciones aseguraron su presencia en Tokio-2020 - que se disputará este año debido a la pandemia de coronavirus.

México llegó al partido decisivo con la obligación de coronarse por ser local y Honduras se plantó motivado por seguir mostrando que sus jugadores están a la par de los equipos de mayor jerarquía en la Concacaf.

Honduras amenazó con ganar la final pues se puso en ventaja 1-0 al minuto 72 con un espectacular gol de Edwin Rodríguez desde la media distancia. México empató al 80 con un penalti convertido por José Macías.

Las dos tandas de penales fueron casi perfectas: el 'Tricolor' se impuso 5-4; por la H sólo falló Juan Carlos Obregón.

"Fue un partido tan parejo que sólo un penal fallado marcó la diferencia", apuntó Miguel Falero, entrenador de Honduras al final del partido.

"Me quedo con la imagen de un equipo ganador aunque esta vez no pudo alzarse con la victoria. No perdimos ningún partido en este torneo", agregó.

Por su lado, Jaime Lozano, director técnico de México, resaltó la identificación que lograron sus jugadores durante el preolímpico. "Todos han hecho un gran torneo, se reflejó en la cancha, todos quería el mismo objetivo. Se ayudaron y dieron la vida el uno por el otro".

A la hora del reparto de premios individuales, México se quedó con dos. La Bota de Oro fue para Sebastián Córdova que terminó como máximo anotador del preolímpico con cuatro goles, mientras que el Balón de Oro al mejor jugador del torneo quedó en poder de Alexis Vega.

El tercer galardón fue el Guante de Oro que quedó en las manos del portero hondureño Alex Güity que sólo recibió cuatro goles en cinco partidos.