Miembro del COI advierte sobre la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos

Dick Pound es el miembro más longevo del Comité Olímpico Internacional (COI), incluso con trece años de diferencia sobre el actual presidente de la entidad, Thomas Bach.

Por eso, con toda su experiencia, reconociendo la dificultad de la situación y consciente de los riesgos que implican, tanto la contaminación de los atletas o personas involucradas en el certamen, como la cancelación del mismo, y todo lo que conlleva incentivar el traslado de personas alrededor de la competencia deportiva más importante a nivel planetario, habló con Associated Press y en una entrevista exclusiva contó qué piensa de lo que está sucediendo.

"Realmente todavía quedan dos meses para saber qué sucederá. Sin embargo, ya es momento de empezar a moverse: se tiene que empezar a preparar la seguridad, la comida, a alistar la comida, a preparar la Villa Olímpica, los hoteles y los medios deben empezar a alistar sus estudios. Si este tipo de cosas no se empiezan a presentar, eso podría significar que se está pensando en una cancelación", aseguró Pound respecto a la actualidad.

"Esta es una especie de nueva guerra y tenemos que ver cómo la enfrentamos en este tiempo que tenemos. La pregunta será: ¿hay suficiente control para que nos sintamos confiados sobre ir a Tokio o no? Sin embargo, hasta el momento nada ha cambiado, así que los atletas deben seguir enfocados en su disciplina porque, de momento, hay competencia y el COI no los va a enviar a contaminarse de una pandemia", agrega.

Y luego se enfoca en las dificultades de ejecutar las alternativas de las que se ha hablado como un traslado a otra ciudad o un cambio en la fecha. "Es un tema complicado y para tomar una decisión tiene que haber buenos argumentos en los que basarse. No es solo posponer algo, porque los Juegos Olímpicos no son cualquer cosa. Hay mucha gente moviéndose, desde diferentes lugares del mundo y, por si fuera poco, cada disciplina tiene su calendario, por eso no se puede decir que se hacen en octubre y ya".

Así que concluye refiriéndose a los medios: "Sería difícil para los medios que ya tienen todo organizado y sus agendas listas para lo que viene, eso complicaría la covertura, generaría gastos y problemas para los medios que ya garantizaron su presencia, algo que, ciertamente, sería aún más difícil que en 1964, cuando no se invertía tanto en esto. Además hay que preguntarse si se puede seguir manteniendo el impulso por un año más".

La situación en China está cada vez más complicada y en el COI no desconocen esto, sin embargo, habrá que esperar qué sucede pues la cancelación de los Juegos Olímpicos sería un golpe más que duro para la organización y para las miles de asociaciones mundiales que apuntan a la cita planetaria.