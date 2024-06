Nadal y Alcaraz disputarán los Juegos Olímpicos: ilusión total

El exnúmero uno del mundo Rafael Nadal, y el actual número dos de la ATP, Carlos Alcaraz, ganador del último Roland Garros, han sido convocados por el seleccionador español, David Ferrer, para disputar los Juegos Olímpicos de París, a los que ha renunciado Paula Badosa.



Junto a Nadal y Alcaraz, formarán el equipo masculino el último medallista olímpico del tenis español, Pablo Carreño, así como Alejandro Davidovich (32 de la ATP) y el número 1 en el ránking de dobles, Marcel Granollers.



Los cuatro primeros disputarán el cuadro individual y Granollers únicamente la modalidad de dobles, en la que Nadal y Alcaraz formarán además una de las dos parejas que representarán a España en el torneo.



"Rafa y Carlos van a estar jugando juntos en París si nada lo impide, y aunque tengo una idea clara de quién formará la segunda pareja, aún no estoy seguro al cien por cien", declaró Ferrer.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) dará a conocer la lista definitiva para París 2024 el próximo 4 de julio, coincidiendo con el torneo de Wimbledon. Y, si no hay imprevistos de última hora, Nadal disputará a sus 38 años y con ránking protegido (número 9 de la ATP) sus cuartos Juegos Olímpicos.



Y es que el balear ya estuvo en Atenas 2004, Pekín 2008, donde logró la medalla de oro en individuales, y Río de Janeiro 2016, cuando conquistó otro oro, esta vez en la modalidad de dobles junto a Marc López. En París, volverá al escenario donde ha hecho historia ganando 14 veces Roland Garros.



También con ranking protegido (número 18) estará en la capital francesa Pablo Carreño, quien ya se encuentra totalmente recuperado de la lesión en el codo que ha arrastrado durante año y medio y en su día le obligó a pasar por el quirófano.



Carreño, presente en el acto celebrado en el RCT Barcelona-1899, explicó que Tokio 2020, donde consiguió la medalla de bronce tras derrotar al número 1 de aquel momento, el serbio Novak Djokovic, "es uno de esos recuerdos que no se olvidarán nunca".



Para el torneo femenino la seleccionadora Anabel Medina ha convocado a la castellonense Sara Sorribes, número 55 de la WTA, y la cántabra Cristina Bucsa (67), que participarán tanto en dobles como en individuales.



En la prelista no aparece la catalana Paula Badosa, que finalmente ha renunciado a disputar los Juegos con ránking protegido, porque el torneo no reparte puntos para la clasificación de la WTA.

"A Paula le hubiese gustado estar, pero no podía entrar por su ránking actual, ya que está fuera de las cien primeras, y debía utilizar su ránking protegido (el de antes de las lesiones). Pero nos ha explicado que solo le quedan dos ránkings protegidos para el resto del año y los Juegos Olímpicos no reparten puntos. Para ella, ha sido una decisión difícil", explicó Medina.



La seleccionadora dijo que Sorribes y Bucsa forman una pareja de dobles "de plenas garantías", pues vienen de proclamarse campeonas de esta modalidad en el Mutua Madrid Open.



Una de ellas, además, también disputará el dobles mixto, que los Comités Olímpicos Nacionales pueden comunicar hasta un día antes del sorteo del cuadro olímpico, el próximo 25 de julio.



Anabel Medina, plata en dobles en 2008, apuntó que los Juegos de París "van a ser muy especiales" porque se van a disputar en Roland Garros, "donde España siempre ha hecho muy buenos resultados".



"Eso va hacer que nos tengan mucho miedo y mucho respeto", añadió.