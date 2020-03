Níbali y el campeón del mundo se pronuncian sobre los Juegos Olímpicos

El italiano Vincenzo Nibali (Trek Segafredo), uno de los siete ciclistas de la historia con las tres grandes en su palmarés, aseguró tras conocer el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio que "la decisión ha sido correcta, ya que el deporte puede esperar" ante la emergencia de la pandemia del coronavirus.



"Creo que el COI tomó la decisión correcta. En este momento, el mundo necesita concentrar sus esfuerzos en combatir la emergencia. El deporte puede esperar. Y en 2021 todos estaremos listos para celebrar su renacimiento juntos", señaló el "Tiburón de Mesina".



Nibali de 35 años, no pierde la esperanza de competir en Tokio en 2021 con las mismas aspiraciones que hubiese llevado este año.

"Los Juegos Olímpicos, para cada atleta, es un evento de gran importancia. Más aún, si el atleta puede ser protagonista. Tokio 2020 era un objetivo de mi temporada, quizás el más importante. El aplazamiento de un año no cambia mis aspiraciones y, a partir de ahora, puedo decir que planificaré mi preparación para llegar al evento en las mejores condiciones posibles".



Por su parte, el danés Mads Pedersen, campeón del Mundo y compañero de Nibali en el Trek, señaló que se alegra del aplazamiento y que "mejor haber tomado ahora la decisión y no en el último minuto".



"Para mí es bueno que se pospongan los Juegos Olímpicos de Tokio. Demuestra que estamos pensando en el deporte y que la salud de todos es la prioridad. Estoy al 100 por ciento a favor de esta decisión", señaló.

Pedersen admite que quebranto para los planes de algunos corredores que habían fijado la cita olímpica como máxima aspiración del año, pero la decisión, considera, llega en el momento oportuno.



"Es mala decisión para todos los atletas que han planeado sus temporadas pensando en los Juegos, pero me alegra que los organizadores hayan tomado esta decisión ahora en lugar de hacerlo en el último minuto".



"¡Todos volveremos más fuertes, dentro y fuera del deporte!".