Oficial: Juegos Olímpicos de Tokio quedan aplazados para 2021

Los Juegos Olímpicos se aplazan un año, según confirma El País de España. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se comunicó con el dirigente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y le notificó que tras las fuertes presiones del mundo del deporte la mejor decisión era pasar las justas para el año 2021.

Mire acá: Giro de Italia y Tour de Francia, las otras dudas además de los Juegos Olímpicos

Medios como El País y CNN aseguran que la determinación de mover los JJOO se debe al presente sanitario que vive el mundo, puesto que hacer los Juegos para la fecha pactada del 24 de julio era una completa incógnita, además no tendrían el espíritu Olímpico de siempre, ya que la mayoría de deportistas no se han preparado de la mejor manera para el certamen por la cuarentena que vive el mundo, otros ni siquiera han logrado su clasificación.

En una rueda de prensa se comunicó que el ministro Abe le manifestó su postura a Bach y lograron llegar a un acuerdo para que el COI les diera el aval de posponer las justas un año. Cabe recordar que el canal japonés NHK adelantó esta mañana que las dos posturas estaban conversando telefónicamente para tomar decisiones de manera inmediata.

Por otro lado, el COI sacó un comunicado hace unos días donde mantenía su fe de realizar los Juegos Olímpicos; no obstante, dejaba abierta la posibilidad de analizar opciones durante las próximas cuatro semanas para así llegar a una decisión final. Sin embargo, no hubo necesidad esperar tanto para que Japón determinara no realizar el evento todavía.

Puede ver: Pros y contras de aplazar los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Y es que federaciones del mundo de atletismo, natación y países como Australia, Brasil, Italia, España y el propio Estados Unidos dijeron que lo mejor era dar un paso al costado y hacer unos Olímpicos bien hechos con todos los atletas en la mejor de las condiciones físicas y el mundo enfocado en el deporte y no en superar un virus.