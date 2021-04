Omar Pinzón a la Alcaldía de Bogotá: “Necesitamos entrenar para clasificar a los Olímpicos”

"Con miras a mi clasificación a los Juegos Olímpicos cada día cuenta. Entonces estoy aquí para pedirle al IDRD, a la alcaldesa Claudia López, que por favor no trunquemos más los procesos, no cerremos más, que se cumplan los protocolos como debe ser. Es algo importante darle la prioridad a los deportistas de alto rendimiento que tienen un sueño Olímpico. No soy el único, hay muchos que pasan por la misma situación”, explicó.

Finalmente, Pinzón reiteró que el certamen de eliminatoria se acerca y no ve mejorar en las posibilidades; este hecho es contrario a un deporte como el fútbol, que tendrá actividad normal en El Campín de Bogotá. "Estamos a seis semanas de una competencia muy importante donde se determinará nuestra clasificación a los Juegos y un cierra entres semana de tres a cuatro días de la piscina va en contra de lo que se busca en la preparación. Por favor, no le hagan esto más a los deportistas; abran los escenarios", concluyó.