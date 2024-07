Polémico gesto del colombiano Jhancarlos González en los Olímpicos: pidió disculpas

Jhancarlos pidió disculpas

Luego del revuelo generado en las redes sociales, el propio Jhancarlos González se pronunció en sus redes sociales con un mensaje con el que pidió disculpas por si gesto.

"Quería agradecer a toda la gente que me vio y me apoyó, no me fue muy bien, intenté hacerlo lo mejor que pude pero no era mi día, me lastimé un poco. Un golpe que ya tuve donde no quise volver a golpearme y pedir disculpas por mi gesto hacia el @worldskatesb @worldskateofficial a las personas, niños y familiares que me vieron, pero fue un momento de rabia donde metieron la cámara. delante de mí. a mí. a mí. a mí. a mí. el lugar donde iba a patinar y pensé que podría golpearme, le advertí que no lo pusiera delante de los obstáculos, esta no será la última vez que lo intente, por ahora no tendré ganas de patinar. . . . Solo quiero pasar tiempo con mi mamá y mi perro, hace mucho que no los veo. mucho amor y Colombia es MUY CHIMBA", escribió González.