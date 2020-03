Primer ministro japonés le respondió a Trump sobre Juegos Olímpicos en 2021

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, aseguró hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Japón sigue preparando los Juegos Olímpicos para que comiencen en la fecha programada, después de que éste sugiriera un aplazamiento por un año.



El ministro portavoz del Gabinete japonés, Yoshihide Suga, informó hoy en una rueda de prensa de los temas que hablaron Trump y Abe en una conversación telefónica que mantuvieron este viernes sobre la evolución del COVID-19 en Japón, y que se prolongó por unos 50 minutos.



El diálogo se llevó a cabo horas después de que Trump sugiriera aplazar en un año los JJOO que comenzarán el 24 de julio para evitar que haya "estadios vacíos" durante las competiciones deportivas por la extensión de la pandemia del coronavirus.

De interés: PGA Tour cancela The Players y decreta parón de campeonatos



"Creo que si se cancelan, puede que para un año después, es mejor alternativa que hacerlos sin público", dijo Trump a los periodistas.



En Tokio, Suga dijo que Abe y Trump habían hablado sobre los Juegos Olímpicos y consultado sobre los comentarios del presidente de EEUU dijo que "el Gobierno japonés no ha hecho ningún cambio y seguirá preparando (los JJOO) tal y como está planeado".



Cuando los periodistas le insistieron si los dos gobernantes habían mencionado específicamente la posibilidad de aplazar la competición deportiva por un año, Suga se excusó diciendo que tuvo que salir un momento del lugar pero mientras estuvo presente no se habló de esa posibilidad.



Sin embargo, preguntado sobre la posibilidad de organizar los Juegos Olímpicos sin público, Suga respondió: "No estamos pensando en ello para nada".

De interés: Sudamericano femenino sub-20 también se suspende: está la Selección Colombia



Trump, por su parte, tuiteó que había tenido una "gran conversación" con Abe y que le había dicho que las instalaciones olímpicas, que ya se han completado, "son magníficas".



"Sucederán grandes cosas para Japón y su gran primer ministro. ¡Un montón de opciones!", agregó Trump, sin explicar a qué se refería.



La conversación se llevó a cabo horas después de que la antorcha olímpica comenzara el recorrido hacia Japón, donde llegará la semana próxima.



Tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) como el comité organizador de Tokio 2020 han asegurado continuamente que los JJOO se disputarán en la fecha programada, con medidas especiales para evitar contagios por cualquier infección.



Japón ha detectado cerca de 1.400 casos de contagio de coronavirus, con 26 muertos, incluyendo las personas que se vieron afectadas a bordo de un crucero que amarró a comienzos de febrero en el puerto de Yokohama.



Pero la extensión del COVID-19 a nivel mundial está derivando, entre otras medidas, en numerosas restricciones en los desplazamientos internacionales por controles especiales o prohibiciones en la entrada de muchos viajeros.