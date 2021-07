Vea también: Colombia ganó dos diplomas Olímpicos en el primer día de Tokio

“Lo intentamos. Yo siempre he dicho que estas carreras de un día son muy especiales. Nosotros buscamos la medalla por todos lados, pero bueno, hay que estar en el corte que es y arrancar en el momento que es. Yo arranqué a falta de un km y medio, pero no hubo espacio ni nada. Pero terminamos bien y uno queda tranquilo porque le dio toda, la entregó toda en la carretera”, dijo Urán.

Añadió que “la luchamos”, en referencia a uno de los últimos ascensos. “Quedamos cinco, había más opciones, pero luego entró más gente en la bajada y realmente se volvió más complicado. Estuvimos en algunos cortes, pero Richard salió en el mejor corte y se ganó una medalla espectacular. Una carrera superlinda”.

En cuanto a la estrategia, Rigoberto Urán dijo que “habló con los muchachos, "con Sergio, con Nairo, con Chaves… Era complicado porque después del Tour de Francia no se sabe cuáles son las sensaciones. Obviamente, lo que hay acá en el equipo es honestidad. Sergio me dijo que no se encontraba también, pero me ayudó bastante. Ya la última subida puso a cada quien en su lugar”.

Ahora Urán piensa en la contrarreloj del miércoles, luego que el designado inicialmente, Daniel Martínez, no pudiera viajar a Japón tras un positivo por Covid.

“Con la prueba que había, como veníamos, teníamos más opciones de medalla. Estuvimos cerca, la buscamos por todo lado, pero se nos escapó. Con un recorrido así, teníamos un poco más de posibilidades. Ya ustedes vieron el nivel que hay acá en la Olimpiada, no hay nadie malo”, finalizó el ciclista antioqueño.