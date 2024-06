Rusia estará en los Juegos Olímpicos de París ¿Qué dijo el COI?

Calificó también como elegible e invitada como deportista neutral individual en la competición de gimnasia en trampolín a la rusa Anzhela Bladtceva.



Otros diez rusos -seis hombres y cuatro mujeres-, de una cuota de 16 para las competiciones de lucha, fueron declarados elegibles e invitados a París.



Según el COI, esta lista que incluye también a once deportistas bielorrusos, será actualizada de conformidad con las decisiones que adopte el Panel Neutral Individual de Revisión de Elegibilidad de Atletas con pasaporte ruso y bielorruso.



El presidente de la Federación Rusa de Tenis, Shamil Tarpíshchev, que había anunciado que habían sido aceptados los ocho tenistas rusos que habían solicitado competir en París, declaró este sábado que tres de ellos -Andrei Rublev, Karen Khachanov y Lyudmila Samsonova- no podrán acudir a la cita olímpica.



En diciembre pasado, el COI permitió a los deportistas rusos y bielorrusos participar con estatus neutral en los Juegos Olímpicos de París.



Los criterios de admisión indican, en particular, que los deportistas con pasaporte ruso y bielorruso sólo podrán competir como atletas individuales neutrales y no podrán participar en competiciones por equipos.