Sandra Arenas y sus tres secretos para ganar medalla en los Juegos Olímpicos

La deportista Sandra Lorena Arenas quien obtuvo la medalla de plata en la prueba de marcha atlética de loas Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que este es el logro más grande de su carrera deportiva y le dedicó el triunfo a todos los colombianos.

En diálogo con RCN Radio, la atleta indicó que la fortaleza mental y el apoyo psicológico de su equipo fueron fundamentales para quedar segunda en la competencia.

"Hoy me sentía con mucho susto pero tenía siempre la fe en Dios, en que había entrenado, que había hecho unos muy buenos entrenamientos, que podía lograrlo y nunca se me pasó por la mente que no lo podía hacer. Aquí está el resultado de esa confianza, de lo que hemos trabajado y luchado para poder lograrlo, fue una competencia muy dura, porque desde el inicio eso parecía un campo de batalla".

Dijo también que se siente muy orgullosa de ser colombiana y de poder traer esta medalla de plata al país.

