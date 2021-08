“Si gana bien, si no también”: Anthony Zambrano y por qué ya no quiere al Junior

Este jueves 5 de agosto se dio un hecho histórico para el deporte colombiano por cuenta de Anthony Zambrano y la medalla de plata que consiguió en la prueba de los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos.

Tras la geste conseguida, el atleta recordó varios detalles de su vida personal y la formación que tuvo como deportista. Y en ese contexto explicó cuando se acercó al fútbol y no tuvo en Junior las oportunidades, incluso algunos desplantes.

“Me gustaba el futbol, pero había que tener dinero y yo no lo tenía. Me metí de lleno en este deporte, con esfuerzo, y hoy estoy aquí luchando por la nueva generación del atletismo colombiano”, comentó Zambrano.

“No le voy a ningún equipo. El equipo que me gustaba me causó muchos problemas cuando yo entrenaba en el Metropolitano y decidí quedarme solo, si gana bien y si no también”, agregó en Caracol Radio.

Y cerró explicando sus diferencias con algunos futbolistas: “Cuando estaba la pista de atletismo se me dificultaba mucho entrenar porque cuando llegaban, ellos (los futbolistas) se sentían más que todo el mundo. Son dificultades, pero yo no les paro bolas y voy para adelante”.