“Si se hacen los Olímpicos serán de mala calidad”: Comité Olímpico Colombiano

El presidente del Comité Olímpico, Baltazar Medina, considera que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se deben hacer, siempre y cuando se garantice que no habrá riesgo de contagio para los atletas participantes. Así lo aseguró en el programa Centro Deportivo de Antena 2 respecto a las dudas que hay con las justas.

La posición del Comité Olímpico

“Tuvimos una teleconferencia con el presidente del Comité Olímpico Internacional y encontramos un ambiente muy optimista respecto a la realización de los juegos tal cual como están programados. Pero escuchando otras opiniones y viendo la magnitud del problema, yo creo que eso nos pone a pensar con cierto sentido de responsabilidad y lo riesgoso que podría resultar hacer unos Juegos Olímpicos si no está garantizada ciento por ciento la inmunidad de los atletas”.

Una fecha definitiva

"Creo que el presidente del COI, en su posición de mantener la fecha vigente, lo que ha querido es mandar un mensaje de optimismo, pero estoy seguro de que la primera persona en entender la responsabilidad del Comité frente a los riesgos que implica la realización de los juegos, si no están libres de cualquier posibilidad de contagio, es él. Yo pensaría que para finales de abril, comienzos de mayo, ya tiene que haber una decisión definitiva respecto a la realización de los Juegos . Y el único escenario para tomar esa decisión es como esté en ese momento la posibilidad de controlar el virus. ¿Si será posible que en un mes o mes y medio, tengamos el éxito esperado para garantizar que estamos libres de contagio?"

El entrenamiento de los atletas colombianos en cuarentena

"Yo Entreno en Casa es una forma de decir que los atletas se encuentran en cuarentena, haciendo lo que tienen que hacer a su alcance para mantener su forma física, pero indudablemente su forma técnica y su nivel competitivo se está perdiendo cada día que pasa porque no tienen ninguna condición apropiada. Yo hablé con el Ministro del Deporte sobre la posibilidad de abrir el Centro de Alto Rendimiento sólo para los atletas olímpicos con unos horarios especiales. Se hizo la consulta, pero desafortunadamente el Ministerio de Salud no lo autorizó. Igualmente hice la gestión en Medellín y la respuesta del alcalde fue que por el momento no. Misma situación se dio con el Valle del Cauca. La respuesta fue exactamente la misma. Si hacemos los juegos olímpicos, haremos unos Juegos Olímpicos de muy mala calidad. Desde luego ese no es el interés de los países participantes".

Aplazar o cancelar los Olímpicos

"Primero tendría que tener una respuesta muy precisa del éxito del resultado de todas las medidas de prevención. Debe haber las garantías suficientes para decir que los atletas van a estar libres de todo riesgo de contagio. Si me garantizan eso, desde luego mi voto es positivo para hacer los juegos. La solución sería aplazar los Olímpicos y hacerlo por el tiempo que sea prudente para garantizar las condiciones, libres de riesgo ante cualquier tipo de contagio. En ese sentido quiero ser enfático".