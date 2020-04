Sin tapujos, Mariana Pajón contó su beneficio por el aplazamiento de Tokio 2020

Y luego empezó a explicar por qué el aplazamiento de los Juegos Olímpicos la benefició en su proceso hacia Japón: “La verdad, en mi disciplina dentro del ciclismo estamos en proceso olímpico y se paró; la fecha de los juegos a veces no se ve clara. Nosotros sabíamos que lo que estaba pasando a nivel mundial era difícil hacer los juegos, somos casi 15mil personas en la villa olímpica… la noticia se veía venir y nos estábamos preparando para lo que pasara, mientras no haya una vacuna no podemos asentarlo”.

Cerró hablando de la recuperación de su lesión y el tiempo que ahora tendrá por el aplazamiento de las justas para el verano de 2021: “Yo venía en un proceso muy bonito, con un proceso acelerado para volver de esa recuperación al 100% y yo mentalmente estaba preparada para competir en Tokio 2020, físicamente sí me faltaba… Aplazar los Juegos Olímpicos un año personalmente sí me conviene, para poder hacer un proceso más calmado, pausado y de estrategia que yo necesitaba hacer y que lo estábamos haciendo a la carrera; ahora se va a poder hacer mejor. Mentalmente uno se desordena, pero hay que tomar esto con la mejor actitud”.