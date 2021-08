Todo sueño con esfuerzo se puede lograr: Sandra Arenas tras ganar plata en los Olímpicos

Colombia logró su quintar medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio después de que fuera segunda en la prueba de los 20 kilómetros de la marcha atlética.

Al término de la competencia, Arenas Campuzano demostró su felicidad y aseguró que subirse al podio de las justas de verano es el premio al trabajo que realizó para cumplir sus sueños.

"Qué felicidad. Siento una felicidad inmensa. No sé cómo describirlo. Había trabajado duro, lo había soñado hace mucho, verlo real, logrado es un orgullo para mí, para mi país y le agradezco a todas las personas que me han apoyado", dijo.

Arenas señaló que vivió diferentes sensaciones durante la prueba, pero logró tranquilizarse para afrontar los momentos críticos y conseguir la medalla.

"Desde que iniciamos hoy tenía mucho susto. Hace tiempo no tenía tanto susto. Le pedía a Dios que me diera la fortaleza para lograrlo. Durante la carrera estuve tranquila, aunque casi me caigo, tuve sensación de vomito, pero logre tener tranquilidad. Hemos hecho un muy bien trabajo con los psicólogos y con un equipo muy grande que hay detrás", afirmó.

Finalmente, Sandra Lorena Arenas envió un mensaje al país invitando a disfrutar la medalla y también a trabajar por los sueños.

"Disfruten este título que también es suto. Cada segundo, cada cosa valió la pena. Hubo muchas cosas por las que pasé para vivir esto. No hay nada imposible en la vida, todo sueño con esfuerzo se puede lograr", puntualizó.