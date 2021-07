"Vivimos en un país que es una olla a presión”: Pajón, amenazas de muerte y cómo las asumió

Mariana Pajón se convirtió en la primera triplemedallista olímpica de Colombia, tras lograr la plata en Tokio 2020. Si bien el objetivo era el oro, la corredora de BMX siguió haciendo historia en el deporte nacional.

Mariana no ocultó su satisfacción por el logro conseguido en las justas que actualmente se llevan a cabo. No obstante, también aprovechó para referirse a algunas amenazas de muerte que recibió, más allá que no precisó hace cuánto padeció este hecho desafortunado.

"Lastimosamente vivimos en un país que es una olla a presión y a veces nos manifestamos así, pero es solamente cariño y uno lo convierte en triunfos. Al final llegas a tu casa, cierras la puerta y estás con los que realmente valen la pena y los que han creído en tí”, dijo Mariana Pabón a Caracol luego de ganar la plata.

A pesar de ello, la bicicrosista se mostró contenta y llena de emoción por haber conseguido una nueva medalla olímpica, tras hacerlo en Londres 2012 y Río 2016.

“Yo también le digo gracias al país. Si uno pedalea es para que ese himno suene y estos colores suban a lo más alto. Eso empuja muchísimo. Si sabemos que nuestra energía es buena y todos vamos por el mismo camino llegamos bien lejos”, agregó la deportista.

Además de Mariana Pajón, el BMX de Colombia volvió a sumar en masculino, gracias al bronce de Carlos Ramírez, quien había ocupado ese mismo lugar en las olimpiadas de Río 2016.