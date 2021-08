Yulimar Rojas, tras lograr el oro: "Tenía esa marca en mis piernas"

La venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica de triple salto con nuevo récord mundial (15,67), vivió este domingo en Tokio "una noche fantástica" y aseguró no tener palabras para describir sus sentimientos.

"Me he quedado sin palabras. No puedo describir este sentimiento, este momento. Medalla de oro con récord olímpico y récord mundial. ¡Wow!, una noche fantástica", fue su primer comentario al abandonar la pista del estadio olímpico, camino de la zona mixta donde la esperaban los medios de comunicación.

Con respecto al nuevo récord del mundo, aseguró que lo estaba buscando. "Sabía que tenía esa marca en mis piernas y que podía salir hoy. Estaba fallando un poco en la técnica, pero el último salto fue para darlo todo y así fue. Me concentré en dar lo mejor de mí misma, de disfrutar y salió".

Yulimar Rojas, que ya era doble campeona mundial, ha conquistado en Tokio su primer oro olímpico con un nuevo récord del mundo, 15,67 metros en su último intento, y Ana Peleteiro, su compañera de entrenamientos en Guadalajara bajo la dirección del cubano Iván Pedroso, ganó el bronce después de batir dos veces su récord de España.

El registro de Yulimar Rojas mejora en 17 centímetros la plusmarca mundial establecida por la ucraniana Inessa Kravets el 10 de agosto de 1995 en los Mundiales de Gotemburgo (Suecia).

La portuguesa Patricia Mamona, con 15,01 en su cuarto salto, se alzó con la presea de plata, y Peleteiro, batiendo su récord nacional primero con 14,77 en el segundo turno y luego con 14,87 en el quinto, se fue con el bronce.