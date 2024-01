[AUDIO] Ximena Restrepo lamentó la pérdida de los Panamericanos "hubo desconocimiento"

La pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2024 sigue generando importantes reacciones. Este martes 23 de enero, quien se pronunció fue la reconocida atleta colombiana Ximena Restrepo, quien marcó una historia en el deporte nacional al ganar la medalla de bronce en la prueba de los 400 metros durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

En diálogo con Centro Deportivo de Antena 2, Restrepo lamentó que la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) le haya retirado la sede a Barranquilla.

"Me da mucho pesar que Colombia haya perdido los Juegos. Realmente era una oportunidad maravillosa para demostrar lo que somos capaces de hacer. Colombia está preparado para hacer unos juegos de este nivel, contamos con la gente, los recursos. Es poco entendible que no se hubieran hecho", dijo,

La exatleta explicó desde el punto de vista de un deportista las consecuencias que no se desarrollen las justas en su país. de origen.

Lea también: Perú lanza oficialmente la candidatura para los Juegos Panamericanos 2027

"Como deportista uno siempre quiere competir en su casa, estar con su gente y su público. Yo nunca tuve esa oportunidad y también ahora muchos deportistas no la tendrán", afirmó.

Se mantiene positiva

A pesar de que especialistas en el tema han asegurado que será muy difícil que Colombia recupera la sede de los Juegos Panamericanos, Ximena Restrepo se mostró positiva.

"Me gusta ser positiva. Creo que hasta que Panam Sports no nos diga un no rotundo, nosotros podemos seguir intentando seguir intentando revertir esta situación. No s fácil, creo que tenemos que seguir tratando y no darnos por vencidos", aseveró.