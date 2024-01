Colombia no da el brazo a torcer con los Panamericanos 2027: nueva estrategia para recuperar la sede

Colombia sigue en la tarea de mantener la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Según la información del periodista Héctor Palau Saldarriaga, el Comité Olímpico Colombiano, en conjunto con el gobierno de la ciudad de Barranquilla, trabajan uniendo esfuerzos para lograr el objetivo.

Sin embargo, en este camino, la decisión por parte de las autoridades encargadas es tirar toda su apuesta sobre la idea de ser la ciudad organizadora sin pasar por un nuevo proceso de postulación. Todo esto a la espera de una respuesta formal por parte del comité directivo de Panam Sports.

La versión del reconocido periodista de RCN RADIO apunta que los esfuerzos desde el COC son mayúsculos. La idea de la organización es conocer la determinación oficial de PANAM sobre la postura acerca de devolver la sede de las justas a la capital del Atlántico.

Lea también: Nuevo capítulo en los Panamericanos 2027: anuncian investigación contra la ministra del Deporte

"Colombia no presentará nueva postulación a sede de panamericanos 2027, no puede, todos en la tarea de recuperar la sede, con gestión ante el comité de Panam Sports, ojalá se logre. A propósito, Panam aún no anuncia propuestas oficiales. ¿Será que solo lo hace Paraguay? Muy posible.", apuntó el comentarista deportivo en su cuenta de 'X'.

A la fecha, la entidad encargada de asignar la sede de los Panamericanos no ha definido el rumbo de las justas para 2027. Las reuniones avanzan a la espera de poder dar marcha atrás en la decisión para recuperar el evento deportivo.

La estrategia de los representantes colombianos ha sido apelar a doblegar esfuerzos para evitar la intervención de otros países. La esperanza sigue vigente por la negativa de PANAM a confirmar ciudades postuladas como posibles sedes.

Le puede interesar: GW Erco Shimano: una novedosa apuesta colombiana al ciclismo juvenil

Por ahora, habrá que esperar para conocer novedades en la situación hasta el 31 de enero. Ese día es la fecha límite para la postulación de las ciudades candidatas a ser sedes de los Panamericanos 2027.