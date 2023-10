Isabella Arcila puso final a su carrera en los Panamericanos: "Son mis últimos Juegos"

Se viene una nueva edición de los Juegos Panamericanos con Santiago de Chile como país anfitrión. En ella, Colombia apunta a mejorar lo hecho en la pasada cita en Lima 2019, donde se logró la mejor presentación con un total de 27 medallas de oro y 82 en el balance general.

En esta oportunidad, cuenta con una delegación más numerosa (389 deportistas) con respecto a aquella edición. Una de las que conforma el equipo nacional es Isabella Arcila, quien irá por la medalla de oro en la natación tras recuperarse de una lesión de hombro que la marginó el año anterior.

Previo a la competencia en Santiago, la vallecaucana aseguró que pondrá fin a su participación en los Juegos Panamericanos una vez termine de disputar sus pruebas en la capital chilena.

"Quiero disfrutarme estos Juegos porque cuando ves el final deportivo empiezas a darte la oportunidad para reflexionar sobre ciertas cosas. A veces, uno como deportista se presiona muchísimo y no se permite tener los resultados obtenidos, así que esta oportunidad la tomo con más calma", manifestó la nadadora de 29 años.

Eso sí, Arcila, quien representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokyo 2020, llega con la meta puesta de alcanzar una medalla en sus cuartos Panamericanos tras haber competido en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019.

"Siempre quiero dar lo mejor de mí. Me veo en las finales y me veo como una contendiente más para ganar la medalla (de oro). Nunca me descalifico y espero vivir así estos Juegos quitándome la presión encima", precisó.

Además de los Juegos Panamericanos, Isabella Arcila también disputó los Juegos Sudamericanos, así como los Centroamericanos y del Caribe. En ambos eventos, llegó a festejar en más de una vez el oro en las ediciones de Cochabamba 2018 y Barranquilla 2018, respectivamente.

