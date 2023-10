Juegos Panamericanos 2023: programación de los colombianos para este 22 de octubre

Los Juegos Panamericanos 2023 continúan su competencia este domingo luego de las primeras competencias en la jornada del sábado en Santiago de Chile. A su vez, continúa la competencia en disciplinas como Boxeo, BMX o Taekwondo.

En la primera, tendrá la participación de Colombia con 4 deportistas que saldrán al cuadrilátero en las peleas de la ronda 1 de 16. Los representantes cafeteros son de los mejores del mundo y buscan mantener su dominio.

Allí harán su estreno Yeni Marcela Arias (9:00 a.m.) en la categoría de 54 kgs y Angie Paola Valdés (9:15 a.m.) en 60 por el lado femenino. Mientras que en los hombres estarán Jhonatan Arboleda (10:45 a.m.)en 71 kgs y José Viafara (5:15 p.m.) en 63.5 kgs.

Para el equipo nacional también será una jornada importante, especialmente en el ciclismo. Los pedalistas colombianos tendrán acción desde las primeras horas de la mañana con las finales de BMX y Ciclismo de ruta.

Vea también: Arrancaron los Panamericanos en Santiago: así le fue a Colombia en el primer día

En cuanto al BMX, Colombia espera sellar dos medallas con las presentaciones de Mariana Pajón y Carlos Ramírez. Ellos estarán acompañados de Gabriela Bolle, Mateo Carmona y Diego Arboleda, respectivamente. Allí se llevarán los heats desde los cuartos de final que iniciaran a las 09:00 am. hasta las 12:35 p.m., hora de la última carrera por la medalla.

Por el lado del ciclismo de ruta, la definición de la medalla de contrarreloj iniciará a las 09:00 a.m. Allí aparecerán por el lado colombiano hombres como Brayan Sánchez y Walter Vargas. Sin embargo, el favorito es el experimentado ecuatoriano, Richard Carapaz.

Se espera que la delegación colombiana pueda sumar algunas medallas en el segundo día de las justas. Tras el segundo día, Estados Unidos está a la cabeza del medallero con diez preseas doradas.