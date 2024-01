Las dificultades que tendrá Colombia para recuperar los Juegos Panamericanos, según Ernesto Lucena

Se mantiene la expectativa en el país por el futuro de los Juegos Panamericanos 2027, después de que la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) le retirara la sede a Barranquilla por múltiples incumplimientos en los compromisos que se pactaron en el contrato.

Luego del retiro de la organización de las justas, desde el Gobierno Nacional se han iniciado una serie de gestiones con el objetivo de recuperar los Juegos, a pesar que desde Panam Sports ya se abrió la convocatoria para que los comités olímpicos de los países interesados lanzaran sus respectivas candidaturas para ser sede.

Al respecto, Ernesto Lucena, exministro del Deporte, aseguró en diálogo con Centro Deportivo de Antena 2 que desde el a año 2019 existen distintas dudas con respecto a la realización de los Panamericanos en el país.

"Nosotros desde el año 2019 venimos patinando con los Juegos Panamericanos", dijo Lucena

Por otro lado, el exministro del Deporte detalló las dificultades que se podría encontrar Colombia al momento de dirigirse a Panam Sports para recuperar los Juegos Panamericanos o presentarse nuevamente como sede de las justas.

"Como sede tuvimos un incumplimiento grave y eso en los estatus le permite a Panam Sports retirar la sede. Se nos envía una comunicación oficial diciendo que es decisión indeclinable retirar la sede y dos días después se abre convocatoria, como dicen los estatutos de Panam Sports", dijo.

Lucena también explicó la reacción que podrían tener en los comités olímpicos de los demás países.

"Lleguemos a solicitar que se nos permita participar en la convocatoria. Un país al cual le quitaron la sede por incumplimientos graves. ¿Puede un país en esa condición volverse a presentar? Si nos dejan presentar, tendremos que competir con los otros candidatos. En caso de que a Colombia le vuelvan a dar los Juegos Panamericanos ¿Qué pensarán los comités olímpicos de los otros países que se presenten?", aclaró.

Qué influencia podría tener el presidente de un país

Finalmente, Ernesto Lucena se refirió a la verdadera injerencia que podría tener el presidente de un país en estas decisiones y recordó que Panam Sports, al igual que el Comité Olímpico Internacional y la FIFA son entres privados.

"Los organizamos deportivos internacionales como Panam Sports, el COI y la FIFA son entes privados e independientes. Tienen relación con los presidentes y los gobiernos, pero hasta ahí. No entendí mucho qué tiene que ver el presidente Boric en todo, más allá de ser chileno, igual que Neven Ilic, no creo que pueda Boric darle una orden a Neven para que Colombia vuelva a ser sede, no lo vería políticamente correcto ni jurídicamente posible", dijo

"Es importante entender que Panam Sports es una entidad privada y autónoma, que tiene lineamientos del Comité Olímpico Internacional y maneja la franquicia de los Panamericanos. Toca ser cuidadoso. Un presidente puede hacer una llamada, decir que la voluntad política está, pero hasta ahí. Los que votan en las asambleas no son personas del gobierno", explicó.