Colombia sigue ganando oro en los Panamericanos Junior 2025 tras su quinto día

Inició una nueva edición de los Juegos Panamericanos Junior, los cuales se desarrollan en Asunción, Paraguay, desde el 9 al 23 de agosto de 2025. Estos juegos han venido funcionando para consolidarse como una plataforma fundamental para el talento deportivo emergente del continente americano y los frutos justamente se están viendo con el talento colombiano.

Este evento multideportivo, organizado por Panam Sports, acoge a atletas de 14 a 21 años, alrededor de 4.000 jóvenes deportistas procedentes de 41 países compiten en 28 deportes y 42 disciplinas por un total de 333 medallas de oro, 333 de plata y 411 de bronce, un volumen que da cuenta de la magnitud del certamen y que está dejando a Colombia como uno de los principales protagonistas, en especial después de la jornada que se llevó a cabo el 14 de agosto.

Le puede interesar: Queen Saray y su hermana Liz ganan oro y plata en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Medallas colombianas del 14 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior 2025

En la jornada del jueves 14 de agosto se llevaron a cabo tres disciplinas que le dejaron a Colombia cinco medallas más por sumar al palmarés de la competencia.

El ciclismo de pista estuvo comandado por el sabor cafetero, ya que en la categoría de Velocidad Femenino, Stefany Cuadrado se coronó como ganadora de la medalla de oro, seguida de su compatriota, Marianis Salazar.