La colombiana Valentina Mediorreal ganó oro en tenis por los Panamericanos Junior

La colombiana Valentina Mediorreal ganó la medalla de oro del tenis individual femenino de los Juegos Panamericanos Junior que se están disputando en Asunción, Paraguay y que está dejando a la delegación colombiana como una de las más ganadoras.

En la gran final del torneo, Mediorreal derrotó a la argentina Sol Larraya con parciales de 7-6 y 6-4 en un partido jugado en las instalaciones del Rakiura Tenis Club de Luque y que al final después de un gran esfuerzo físico pudo sacar adelante.

En el primer set ninguna de las tenistas quería dar ventaja y se llegó hasta la definición del tie-briek y ahí la colombiana pudo imponerse con mucha seguridad para poder quedarse con ese primer juego y luchar por la medalla.

Para el segundo set las cosas estuvieron más cómodas para la tenista de nuestro país quien logró quebrar el servicio de su contrincante y después asegurar su punto, para tomar la ventaja necesaria y llevarse así la medalla dorada.

Después del final del partido, Valentina se mostró muy emocionada con el triunfo en estos Juegos Panamericanos Junior que le siguen dando confianza de cara a los retos que espera para su carrera deportiva.

"La verdad estoy demasiado feliz y orgullosa por el partido que logré hoy, por darle el oro a Colombia, esto es algo muy emocionante poder darle esta medalla al país. Para mí siempre es un orgullo representar estos lindos colores y estoy agradecida con todo el equipo que me acompañó hoy", dijo la colombiana.

La colombiana Valentina Mediorreal el pasado viernes en la disputa de una ronda previa, ya había logrado su clasificación a los Juegos Panamericanos Mayores en 2027 por lo que espera una buena puesta a punto para este nuevo reto.

