Queen Saray y su hermana Liz ganan oro y plata en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Las hermanas Villegas en lo más alto del podio

La delegación colombiana presente en estos Juegos de Asunción 2025, obtuvo con Queen Saray Villegas su tercer oro luego de que ayer se lograran dos preseas doradas en el ciclismo de ruta, en las pruebas de contrarreloj individual tanto en caballeros como en damas.

Queen Saray (22 años) se consagró campeona en Paraguay con un puntaje de 81.67, logrando superar a su hermana Liz Hurley, que también hizo presencia en esta prueba de BMX y que deja a Colombia ganando medella de plata y con el 1-2 del podio.

“Guardamos muchos trucos para hoy, muy contenta con el resultado, disfrutamos del proceso, de la competencia, representamos bien a Colombia, esto me sirve de preparación para lo que se viene, la idea es aprender muchos trucos más, aprender bastante para los mundiales y los juegos que se vienen”, dijo Queen Saray tras saber de los resultados.