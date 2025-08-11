Cargando contenido

Queen Saray Villegas, deportista colombiana
Queen Saray Villegas en competencia de BMX Freestyle.
Federación Colombiana de Ciclismo
Panamericanos Junior
Lun, 11/08/2025 - 10:13

Queen Saray y su hermana Liz ganan oro y plata en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Las hermanas Villegas lograron el 1-2 en la prueba de BMX freestyle.

Continúan las acciones de los Juegos Panamericanos Junior 2025, evento que se lleva a cabo en territorio paraguayo desde el pasado sábado y que irán hasta el próximo 23 de agosto, presenta a deportistas colombianos que siguen dando alegrías al país con sus actuaciones. 

Y es que, en la jornada de este lunes, una de las colombianas favoritas a obtener medalla entraba en acción, pues la ciclista Queen Saray Villegas competía junto con su hermana en la final de la prueba de BMX freestyle. 

Las hermanas Villegas en lo más alto del podio 

La delegación colombiana presente en estos Juegos de Asunción 2025, obtuvo con Queen Saray Villegas su tercer oro luego de que ayer se lograran dos preseas doradas en el ciclismo de ruta, en las pruebas de contrarreloj individual tanto en caballeros como en damas. 

Queen Saray (22 años) se consagró campeona en Paraguay con un puntaje de 81.67, logrando superar a su hermana Liz Hurley, que también hizo presencia en esta prueba de BMX y que deja a Colombia ganando medella de plata y con el 1-2 del podio. 

“Guardamos muchos trucos para hoy, muy contenta con el resultado, disfrutamos del proceso, de la competencia, representamos bien a Colombia, esto me sirve de preparación para lo que se viene, la idea es aprender muchos trucos más, aprender bastante para los mundiales y los juegos que se vienen”, dijo Queen Saray tras saber de los resultados. 

Brasil comanda el medallero de los Panamericanos Junior 2025 

La delegación de Brasil está en el liderato del medallero de los Juegos apenas empezando la jornada de este lunes 11 de agosto, un buen rendimiento de los deportistas brasileños, que ya acumulan 22 metales (once de ellos dorados), superando por buen margen a las doce de Chile y Colombia. 

La delegación cafetera tiene de momento 3 oros, 3 platas y 6 bronces, ubicándose en la tercera posición del medallero detrás de Chile, que tiene la misma cantidad de metales pero repartidos de manera distinta, teniendo 6 oros, 3 platas y 3 bronces. 

