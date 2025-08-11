Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 10:13
Queen Saray y su hermana Liz ganan oro y plata en los Juegos Panamericanos Junior 2025
Las hermanas Villegas lograron el 1-2 en la prueba de BMX freestyle.
Continúan las acciones de los Juegos Panamericanos Junior 2025, evento que se lleva a cabo en territorio paraguayo desde el pasado sábado y que irán hasta el próximo 23 de agosto, presenta a deportistas colombianos que siguen dando alegrías al país con sus actuaciones.
Y es que, en la jornada de este lunes, una de las colombianas favoritas a obtener medalla entraba en acción, pues la ciclista Queen Saray Villegas competía junto con su hermana en la final de la prueba de BMX freestyle.
Lea también: Vuelta a Colombia 2025: clasificación general y campeón tras etapa 10
En otras noticias: Egan Bernal estuvo en diálogo con Antena 2 previo a la Vuelta a España
Las hermanas Villegas en lo más alto del podio
La delegación colombiana presente en estos Juegos de Asunción 2025, obtuvo con Queen Saray Villegas su tercer oro luego de que ayer se lograran dos preseas doradas en el ciclismo de ruta, en las pruebas de contrarreloj individual tanto en caballeros como en damas.
Queen Saray (22 años) se consagró campeona en Paraguay con un puntaje de 81.67, logrando superar a su hermana Liz Hurley, que también hizo presencia en esta prueba de BMX y que deja a Colombia ganando medella de plata y con el 1-2 del podio.
“Guardamos muchos trucos para hoy, muy contenta con el resultado, disfrutamos del proceso, de la competencia, representamos bien a Colombia, esto me sirve de preparación para lo que se viene, la idea es aprender muchos trucos más, aprender bastante para los mundiales y los juegos que se vienen”, dijo Queen Saray tras saber de los resultados.
#BMX | ¡QUEENSARAY 🤩! La primera del dia 🚴♀️— Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) August 11, 2025
La abanderada de la delegación se queda con una disputada presea ante su hermana, haciendo el 1-2.
Podio:
🥇 QueenSaray 🇨🇴 - 81.67
🥈 Lizsurley 🇨🇴 - 76.00
🥉 C. Henríquez 🇨🇱 - 72.67
Inicia su ciclo a LA 2028. ¡Gigantes 💛💛💙❤️🔥! pic.twitter.com/oleML9PSJr
Brasil comanda el medallero de los Panamericanos Junior 2025
La delegación de Brasil está en el liderato del medallero de los Juegos apenas empezando la jornada de este lunes 11 de agosto, un buen rendimiento de los deportistas brasileños, que ya acumulan 22 metales (once de ellos dorados), superando por buen margen a las doce de Chile y Colombia.
La delegación cafetera tiene de momento 3 oros, 3 platas y 6 bronces, ubicándose en la tercera posición del medallero detrás de Chile, que tiene la misma cantidad de metales pero repartidos de manera distinta, teniendo 6 oros, 3 platas y 3 bronces.
Fuente
Antena 2