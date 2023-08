A Cata Pérez le rompieron el corazón: la pista que revela que terminó con su novio

23 jugadoras viajaron a Australia - Nueva Zelanda para representar a Colombia en el Mundial Femenino y sin duda, una de las más destacadas fue Catalina Pérez, quien fue la portera titular en todos los compromisos disputados.

Tras esta situación y después de hacer historia en los cuartos de final de la cita orbital, mucho empezaron a indagar los seguidores sobre la vida personal de algunas de las protagonistas, entre ellas la portera, quien parece haber terminado una larga relación.

Bien, pues desde hace algunos años se habla del vínculo amoroso que tenía la jugadora con un hombre llamado José Alejandro Silva, quien evidentemente la acompañó en varios partidos con la 'tricolor'.

Vea también: ¿Quién es Catalina Pérez, portera titular de Colombia en el Mundial Femenino 2023?

Bien, pues lo cierto en todo esto es que a Silva no se le vio en Australia y ahora todo apunta a que esa relación terminó por más que en su momento la arquera le expresó todo su amor a través de las redes sociales.

Por otro lado, se pudo evidenciar que Pérez ya no sigue al hombre en Instagram, lo que indica que ya no están juntos compartiendo en pareja, tal y como se mostró en el último video publicado por la arquera, que desde hace seis meses no habla de la relación que tenía.