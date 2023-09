Agmeth Escaf cuenta qué hará cuando se encuentre con quienes lo gritaron en el estadio

"No fue un tema de disputa por sillas como lo quieren hacer ver. De hecho, tan pronto llegué con mi familia a esa zona del estadio, Occidental Baja, empezaron los insultos, las groserías y por lo que me decían me queda claro que fue un ataque político. Mucho después fue que empecé a buscar nuestros asientos (que estaban ocupados) y es lo que se ve en las imágenes que están rodando”, indicó el expresentador por medio de su cuenta de Twitter (X).

Agmeth Escaf en entrevista con revista Semana, indicó que las autoridades deben tener más control con el tema del alcohol en medio del partido, pues esta no es buena combinación en espacios de política o escenarios públicos.

“Cuando ya va a dar inicio el partido, la persona está en otra condición completamente distinta. Su disposición ya no es la de disfrutar y mucho menos dejar disfrutar el partido a otras personas. Ahí que meterle más control a este asunto, porque el alcohol no debe mezclarse ni con política ni con escenarios públicos”, dijo Agmeth Escaf.

Asimismo, Escaf hizo hincapié en que volverá al estadio y que apoyará a la Selección de Colombia. Además, afirmó que está seguro que no volverá a tener esta clase de problemas y aprovechó para enviarle un mensaje a las personas con las cuales tuvo el percance.

“Claro que voy a volver al estadio. Estoy completamente seguro (de) que con las personas que tuvimos el impasse ayer nos vamos a sentar, allá nos vemos. Y si no se logra en ese partido, vamos con toda al siguiente”, indicó el congresista del Pacto Historico.