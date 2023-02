Daniel Cataño fue objeto de una agresión en la previa del partido entre Deportes Tolima y Millonarios. Su agresor fue identificado como Alejandro Montenegro, un joven hincha del que, según las informaciones conocidas, no tenía nexos con barras bravas.

El hincha del conjunto 'vinotinto y oro' se dejó llevar por las emociones y terminó ingresando al campo para golpear a Cataño. Un hecho nada justificable y que ha generado sentimiento de vergüenza en las personas más cercanas al aficionado, como es el caso de su padre.

Agresor de Daniel Cataño: quién es el empresario, padre de Alejandro Montenegro

Dairo Montenegro, padre de Alejandro, es un hombre que ha logrado ser reconocido en la capital del Tolima como empresario. Según las informaciones sobre él, su negocio es la ganadería y ha sido un habitual asistente a los partidos del cuadro tolimense.

Tras los hechos sucedidos en el compromiso entre el equipo tolimense y el onceno bogotano, Montenegro reconoció su sentimiento de angustia por lo sucedido. El hombre manifestó que lo de su hijo fue un error, pero que no es un vándalo como se ha mencionado.

“De parte de la familia y propia mía les pido mil y mil disculpas a toda la afición del fútbol profesional colombiano, a la hinchada del club, los Millonarios, a la hinchada del Deportes Tolima, a sus directivos, cuerpo técnico, jugadores. A la Policía Nacional, que había montado un operativo muy bueno, pero por un error que cometió mi hijo desafortunadamente se vio manchado”, enfatizó el señor, quien también dijo ser comerciante de Ibagué, pero negó que sea un hombre rico como algunas personas han dado a entender", dijo el hombre en una entrevista a medios nacionales.

Y añadió: “Dairo Alejandro Montenegro no es un delincuente como algunos medios o algunas personas lo quieren hacer ver”

Finalmente, Dairo Montenegro reconoció que su hijo se dejó afectar por los gestos de Cataño, pero que no es razón para justificarlo: “Por las provocaciones que se hicieron entonces se cometió el error que no lo voy a discutir, no lo voy a tapar. No vengo en defensa de un error, que es muy reprochable, pero como todo ser humano se equivoca”.

Por ahora, el agresor del futbolista ya se encuentra en libertad. Sin embargo, se esperan posibles sanciones tras la denuncia penal impuesta por el jugador de Millonarios.