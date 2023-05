Air ya está disponible: la historia sobre el origen de las icónicas zapatillas de Michael Jordan

Ya está disponible en plataformas de streaming la película Air. Esta relata la historia detrás de las icónicas Nike Air, las zapatillas que se crearon luego de la alianza entre Michael Jordan con la famosa marca deportiva.

Desde ahora, los fanáticos del baloncesto podrán disfrutar esta historia desde cualquier dispositivo móvil. El filme cuenta con la actuación de estrellas de Hollywood como Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman o Chris Tucker.

'Air' se ha convertido en una de las películas más esperadas de este 2023. Tras su estreno el pasado 5 de abril, donde logró recaudar más de 85 millones de dólares en las salas de cine en el mundo, esta llega a plataformas como Prime Video para que los usuarios tengan la oportunidad de vivir más de cerca esta historia.

¿De qué se trata?

La compañía Nike inc. atravesaba una complicada crisis en los años 80 por las bajas ventas de sus zapatillas en la línea de calzado deportivo. Para ello, se fijaron en la figura de un novato de la NBA como Michael Jordan para convencerlo de que se convirtiera en su nueva imagen frente a los demás competidores en el mercado.

Esta alianza entre la leyenda del baloncesto mundial y la marca dio grandes frutos, pues esta última logró ganancias de más de 100 millones de dólares en un año, lo que, a su vez, se convirtió en una gran fuente de ingresos para Jordan.

En ese mismo período, salió a la luz el emblemático slogan de Nike: "Just Do It", sólo hazlo, en inglés, algo que al día de hoy se convierte en uno de los símbolos de la compañía norteamericana, al igual que Michael Jordan.

