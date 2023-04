Amaranta Hank embaló a novio de Marbelle y quedó asombrada con un ciclista: "Me echaba los perros"

Amaranta Hank se dio a conocer por su incursión en la industria del entretenimiento para adultos, siendo una de las actrices más conocidas del país en este rubro.

En su trayectoria, la cucuteña reconoció que muchos hombres la han buscado para sostener encuentros íntimos. Entre ellos, se cuentan los futbolistas.

Justamente, Alejandra Omaña, su nombre verdadero, estuvo como invitada en el canal de YouTube "Del humor y otros demonios". Allí, confesó que Sebastián Salazar conversó con ella mientras formalizaba su relación con la cantante Marbelle. La referencia que dio fue totalmente clara.

"El novio de Marbelle sí me echaba los perros y creo que también se los echaba al ella al mismo tiempo. Él (Salazar) me conversaba y después salió siendo novio de Marbelle. Y yo (pensaba) '¿A qué horas si me estaba conversando a mi'?", aseguró la actriz, quien también es modelo de la plataforma Onlyfans.

Además del volante, quien recientemente llegó al Bogotá F.C, la mujer afirmó que otros futbolistas también la han buscado para sostener alguna relación: "Ellos me caen bastante. Yo no tengo una nómina, tengo mi propio once", expresó sin mencionar los jugadores que la estaban pretendiendo.

Por último, Amaranta Hank manifestó que tuvo un encuentro sexual con un ciclista. Eso sí, tampoco reveló la identidad de aquel deportista: "¿Sabes quién fue un polvazo bien h********? Un ciclista", manifestó.

La cucuteña ha decidido mantener en secreto los nombres de esos personajes, ya que, como ella dice, prefiere llevarse sus historias a la tumba.

