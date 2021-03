Andrea Valdiri y el golpe al ego que le dio a su ex con una Harley Davidson

‚ÄúMe encanta, inteligente. La mejor cachetada para Lowe‚ÄĚ, ‚ÄúQu√© tal se la gane uno y le transmite la saladera en el amor‚ÄĚ, ‚ÄúYo no he regalado ni los ositos que me dio mi ex‚ÄĚ, escribieron algunos.