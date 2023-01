Shakira lanzó el miércoles su nueva canción con Bizarrap y en minutos se volvió tendencia por las pullas que le lanza a Gerard Piqué y a Clara Chía.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice uno de los fragmentos de la letra.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, es otra de las pullas que le lanza a Piqué.

El sencillo ha tenido millones de reacciones de los famosos y esta vez lo hizo Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quién varias veces le ha demostrado a Shakira su respaldo por la separación con el exfutbolista.

En el video publicado por Bizarrap, en el cual etiquetó a Shakira, Roccuzzo reaccionó con emoticones de llamas.

Por supuesto los internautas no dudaron en opinar frente al comentario que dejó la esposa de Messi.

“Amamos a una reina apoyando a otra reina”; “para los que decían que había riña entre Anto y Shaki”; “hermosa Anto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron las personas en la reacción. "Le dio en la yugular", dijo otra de las seguidoras de la barranquillera.