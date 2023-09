La nueva reina de belleza confesó que fue tenista profesional muy joven. "A los 16 años terminé bachillerato y estaba aplicando para una beca deportiva, la cual obtuve con la Federación Colombiana de Tenis. Yo fui tenista profesional, por eso el deporte es algo que me apasiona tanto”.

Sin embargo, se dio cuenta que ese no era su rumbo, pues la exseñorita Casanare afirmó que dedicarse de lleno al deporte “Era algo que no quería para mi vida profesional”.

“El tenis me enseñó muchas cosas, pero llegó un momento en el que me agobié. Luego se me presentó la oportunidad de trabajar en el exterior como modelo y dije es ahora o nunca”, puntualizó Avella.