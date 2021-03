Carlos Orduz relató el paso a paso del accidente que sufrió en set de ESPN FC Radio

Carlos Orduz, periodista de ESPN, sufrió un accidente en vivo y en directo mientras estaba en el set del programa deportivo ESPN FC Radio. En medio de la emisión Orduz estaba desplazándose por el set, cuanto una de las pantallas que se usan en la escenografía cayó sobre él y le hizo golpearse contra un escritorio.

En contexto: Video: Impresionante accidente que sufrió periodista Carlos Orduz, en pleno programa de ESPN

En las imágenes que circulan en redes sociales, se podía ver que Orduz fue golpeado por una pantalla y que el impacto fue recibido por la espalda del periodista. A causa del accidente Pacho Vélez, conductor del espacio, inmediatamente envió a un corte comercial.

La FM habló con Carlos Orduz, quien quiso dar un parte de tranquilidad indicando que él no sufrió lesiones de severidad a casusa del accidente que tuvo. Sin embargo, recalcó que las imágenes del hecho realmente son impactantes y que no desea verlas otra vez.

"Cuando le levanté yo dije que me reventé y pregunté si me había reventado, porque vi una gota de sangre en mi nariz, pero afortunadamente no pasó a mayores", agregó.

Orduz también recalcó que ESPN se portó muy bien pues inmediatamente un equipo de auxilios lo revisó y pese a que él manifestó que se sentía bien y que podía caminar sin problema, el periodista fue remitido a un hospital para que fuera examinado a profundidad.

"Por fortuna la conclusión de los médicos es que solo sufrí un golpe y que no tuve una lesión, la cosa no pasó a mayores", explicó.

El periodista indicó que la caída que sufrió causó que se golpeara su nariz con la mesa del set y por ello ahora tiene una inflamación en esa área, pero no hubo fractura alguna. El comunicador también aclaró que no recibió un impacto severo en su espalda y que el golpe dejó un saldo de un diente desportillado y un ligero hematoma.

"Una pantalla fue lo que me golpeó, pero en mi espalda no recibí el golpe pues el impacto fue en el costado. Afortunadamente no hubo un hecho grave, pues lo que yo logré reaccionar y esto me permitió moverme para impedir que el golpe fuera más severo", relató.

Carlos Orduz manifestó que después del golpe él pudo ponerse de pie por sus propios medios y por ello no hubo necesidad de que alguien le ayudara a retirar el panel. "Me pude parar por mis propios medios y luego le dije al equipo que estaba bien y que no había pasado nada, pero me dijeron que debía quedarme quieto por riesgo de que sufriera una lesión".

Finalmente, Orduz manifestó su gratitud a ESPN y sobre todo a Dios porque le protegió de haber sufrido una lesión de mayor severidad.

"Estoy bien y gracias a dios la situación no pasó a mayores. Quisiera ir a trabajar hoy, pero me dieron tres días de incapacidad", manifestó el comunicador.