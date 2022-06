Casillas está en Cartagena y no se las cree: “enamorado de ella”

El recordado portero del Real Madrid, Iker Casillas, se encuentra en Cartagena y no ha podido esconder la admiración por la belleza de la ciudad amurallada, en donde se encuentra desde hace un par de días.

El jugador llegó a Colombia y de inmediato comenzó a publicar fotos donde dejó claro que se encuentra encantado por la arquitectura del centro histórico de la capital de Bolívar.

El histórico guardameta del conjunto madrileño se ha encargado de enviar mensajes mostrando fascinación por Cartagena, ciudad en la que se encuentra apoyando la labor social de una fundación.

Vea también: [Video] Por poco gol olímpico de Nacional: atajadón de Montero en la línea

"Silencio, en Cartagena se rueda! Menuda ciudad más bonita", fue lo primero que escribió ex jugador de la selección española y campeón del mundial en Sudáfrica 2010 como capitán.

"Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo… ¡es una ciudad increíble! ¡Enamorado de ella! ", publicó en otra imagen.

Le puede interesar: [Video] Borja se fue de 'blooper': se sacó al defensa y al arquero, pero falló en lo más fácil

Del mismo modo, Iker Casillas se tomó otra foto junto a un mural de Gabriel García Márquez por una de las calles más conocidas del centro histórico de Cartagena. "Vuelve a leérmelo, Gabriel".

"Hay viajes que no se deben acabar", remató Casillas en una imagen donde se encuentra mirando al horizonte.

¿Qué hacía Íker Casillas en Cartagena este fin de semana?

En medio de su visita a Cartagena, Iker Casillas arribó a Colombia para conocer el programa de una fundación que apoya a más de 300 niños y niñas en todo el país. Varios de estos pequeños interactuaron con el famoso portero español.