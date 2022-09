¿Cómo logró Cristiano Ronaldo ese estado físico para ser todo un crack?

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas con mejor estado físico de los últimos años, esto se ha visto en cada temporada, pues el astro portugués ha conseguido tener un excelente rendimiento en los diferentes equipos en los que ha jugado y hasta día de hoy es una jugador clave en la plantilla del Manchester United.

Durante años, sus compañeros de equipo han expresado que 'El Bicho' es el jugador de la plantilla que más se esfuerza en los entrenamientos, partidos y mentalmente. Siendo así, que ha conseguido destrozar casi todos los récords que estaban vigentes antes de su debut deportivo.

Su carrera ha sido envidiable e implacable, pues el deportista se ha perdido muy pocos partidos por una lesión o alguna situación extra personal, gracias a su cuidado, dieta y entrenamiento.

Le puede interesar: La fiebre de la tina de hielo ¿Qué hace el hielo en los músculos?

Lo más impresionante de 'Mr. Champions' es el estricto entrenamiento que tiene fuera de las canchas, pues siempre asiste al gimnasio antes y después de las sesiones con el equipo, al igual que su disciplina ha sido un ejemplo para seguir de muchos jóvenes.

Su excompañero del Manchester United, Carlos Tevez, reveló en una entrevista con Alejandro Fantino, en ESPN, "yo llegaba al club temprano. Si entrenábamos a las 9 AM, llega a al club a las 7:30 AM y el tipo ya estaba en el gimnasio. Decía: ‘Bueno, voy a llegar a las 7 AM, a este lo cago’. Llegaba a las 7 AM y el tipo ya estaba en el gimnasio. A las 6:45 AM yo decía: ‘A este lo cago’. ¡Y el tipo estaba en el gimnasio! ¡No lo podía cagar nunca! Siempre estaba antes que yo”.