Concejal propuso que el nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe

En la madrugada del 11 de agosto murió Miguel Uribe Turbay, quien era precandidato a la Presidencia de Colombia, y sufrió un atentado el sábado 7 de junio en Bogotá, cuando un individuo le propinó un disparo en la cabeza. Ahora, con su muerte, se adelantan varios homenajes en su memoria.

Uno de los homenajes que surgió este martes 12 durante una plenaria en el Concejo de Bogotá, fue nombrar el nuevo estadio de la ciudad 'Miguel Uribe Turbay'. La propuesta fue realizada por el Concejal Emel Rojas, quien es sus redes sociales posteó un video del momento preciso en que adelantó la idea.

La intención del concejal es homenajear a una persona quien también estuvo en ese recinto, pues Miguel Uribe Turbay se desempeñó como Concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, siendo de paso el más joven en llegar a ese cargo en la ciudad, ya que apenas tenía 25 años.

Inicialmente la propuesta quedó solo en eso, y en los próximos días se adelantará el proyecto, que de momento parece difícil de llevarse a cabo, pues como el mismo Emel Rojas lo dijo, hay unos contratos firmados y se debe pasar por varios filtros para contar con el avala para nombrar como 'Miguel Uribe' al estadio.