Mar, 12/08/2025 - 13:35
Concejal propuso que el nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe
El político, quien murió el 11 de agosto, se desempeñó como Concejal de Bogotá y fue candidato a la Alcaldía.
En la madrugada del 11 de agosto murió Miguel Uribe Turbay, quien era precandidato a la Presidencia de Colombia, y sufrió un atentado el sábado 7 de junio en Bogotá, cuando un individuo le propinó un disparo en la cabeza. Ahora, con su muerte, se adelantan varios homenajes en su memoria.
Uno de los homenajes que surgió este martes 12 durante una plenaria en el Concejo de Bogotá, fue nombrar el nuevo estadio de la ciudad 'Miguel Uribe Turbay'. La propuesta fue realizada por el Concejal Emel Rojas, quien es sus redes sociales posteó un video del momento preciso en que adelantó la idea.
La intención del concejal es homenajear a una persona quien también estuvo en ese recinto, pues Miguel Uribe Turbay se desempeñó como Concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, siendo de paso el más joven en llegar a ese cargo en la ciudad, ya que apenas tenía 25 años.
Inicialmente la propuesta quedó solo en eso, y en los próximos días se adelantará el proyecto, que de momento parece difícil de llevarse a cabo, pues como el mismo Emel Rojas lo dijo, hay unos contratos firmados y se debe pasar por varios filtros para contar con el avala para nombrar como 'Miguel Uribe' al estadio.
Los detalles del nuevo estadio que tendrá Bogotá
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la construcción de un nuevo estadio en la ciudad, descartando así el plan inicial de remodelar El Campín tribuna por tribuna. El nuevo escenario tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores, contará con techo retráctil, grama híbrida y cumplirá con los estándares FIFA.
Según Galán, la obra comenzará el 1 de marzo de 2026 y se entregará en diciembre de 2027. El proyecto integrará actividad comercial y hará parte de un plan de desarrollo urbano para modernizar la zona y generar mayor movimiento económico, social y cultural en Bogotá.
El estadio se construirá en los predios aledaños a El Campín, donde hoy están El Campincito, el Palacio del Colesterol y las canchas de tenis. Una vez finalizado, se demolerá El Campín para dar paso a un centro comercial y otros espacios complementarios.
Con este anuncio, Bogotá se prepara para tener un escenario deportivo de talla mundial, que reemplazará al único estadio de la capital habilitado para partidos de gran envergadura, como competencias Conmebol o encuentros de selecciones.
He propuesto hoy en la Plenaria del @ConcejoDeBogota que el nuevo Estadio de fútbol de la ciudad lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay pic.twitter.com/jwwAZQRrv2— Emel Rojas (@EmelRojasC) August 12, 2025
