Cristiano da un portazo: lo que le dijo en la cara a Georgina sin temor al qué dirán

Rumores de crisis entre el astro portugués Cristiano Ronaldo y la española Georgina Rodríguez, luego de varios años de relación.

Mucho se ha hablado a nivel de la prensa ibérica en Europa de lo que verdaderamente estaría pasando al interior de la pareja, teniendo en cuenta el protagonismo que ha ganado Georgina en redes sociales, aprovechando la fama de su pareja a nivel mundial.

Dicen que esto no estaría gustando mucho en el entorno de Cristiano Ronaldo, quien percibe que su actual novia se estaría lucrando con los beneficios que tiene estar al lado de él.

También se asegura que la relación habría comenzado a agrietarse desde hace un año, cuando Georgina y Cristiano perdieron a una de sus hijas, tras un difícil proceso de embarazo.

Sin embargo, el propio CR7 ha querido dejar claro que su amor por Georgina Rodríguez está más firme que nunca. Para ello ha usado su cuenta de Instagram, en donde publicó una foto con un mensaje corto, pero que sin ninguna duda demuestra el amor por la española.

“Cheers to Love”, dijo CR7, quien vive un momento futbolístico particular en el fútbol de Arabia Saudita con el Al Nassr, club con el cual firmó a comienzos de año, pero con el que todavía no he podido despegar plenamente, viendo el rendimiento de sus demás compañeros en la cancha.

De hecho, en días pasados, varios medios de comunicación aseguraron que el lusitano estaría meditando la idea de poner fin al contrato que lo liga con el club árabe. El objetivo sería regresar a España y convertirse en embajador mundial del Real Madrid.