Cristiano Ronaldo se casa con Georgina: anillo más costoso que equipos del FPC

Fue justo este lunes 11 de agosto de 2025 cuando Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron, de manera oficial, su compromiso a través de redes sociales. Georgina compartió una emotiva publicación en Instagram con una fotografía de sus manos entrelazadas, destacando un brillante anillo de compromiso, acompañada por una frase que ha emocionado a sus seguidores: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La noticia, aunque ya era de esperarse tras varios años de relación, ha tenido un impacto importante en redes sociales, generando una ola de felicitaciones de fans, familiares e incluso otros futbolistas y demás figuras públicas. Solo en la primera hora, el post acumuló más de dos millones de “me gusta” y más de 65 000 comentarios.

Así inició la relación entre Ronaldo y Georgina

La historia de amor de la pareja comenzó en 2016 cuando Cristiano Ronaldo conoció a Georgina, quien entonces trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci en Madrid. Fue un encuentro fortuito que, según ellos, despertó un flechazo mutuo en su primera ocasión de coincidencia. Un segundo encuentro en un evento de Dolce & Gabbana consolidó el vínculo, y poco a poco transitaron desde la discreción hasta convertirse en una de las parejas más seguidas del mundo del deporte y el espectáculo.

Desde entonces, la pareja ha construido una familia ensamblada y numerosa. Tienen dos hijas en común: Alana Martina (nacida en 2017) y Bella Esmeralda (2022). Además, están involucrados en la crianza de otros tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr., y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada, una gran familia conformada por cinco hijos.