El pasado 18 de abril se dio a conocer una noticia que conmocionó a los fanáticos del fútbol y del goleador Cristiano Ronaldo. Con un emotivo texto firmado por el futbolista de Manchester United y de su esposa -la modelo y empresario Georgina Rodríguez-, informaron el deceso de uno de sus hijos recién nacidos.

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo (...) es el dolor más grande que unos padres pueden sentir", informó de entrada el luso quien está ad portas de disputar una nueva Copa del Mundo con Portugal.

Precisamente, a días de que se dé la patada inicial de la Copa del Mundo, el astro portugués hizo una revelación relacionada con la muerte de su hijo que dejó sorprendidos a mucho y que mostró la parte más humana de la superestrella.

"Los niños lo entienden. Dicen cosas como: 'Papi hice esto por Ángel' y señalan el cielo. A mí me gusta porque así forma parte de sus vidas. Sus cenizas están conmigo, como las de mi padre, están en mi casa y las voy a tener toda mi vida, no voy a lanzarlas al mar. Están conmigo, tengo una pequeña capilla en mi casa y mi padre y mi hijo descansan allí", dijo Cristiano en entrevista con el periodista Piers Morgan.

En su última entrevista, Ronaldo explicó cuánto le costó lidiar con la dificultad de llorar a su hijo al mismo tiempo que celebraba a su hija recién nacida.

Y es que la pérdida de su bebé fue una cosa inexplicable y que en su momento no sabía como sentirse: "Es una locura. A veces traté de explicárselo a mi familia e incluso a mis amigos más cercanos. Yo digo: 'Nunca me sentí feliz y triste en el mismo momento'. Nunca sentí. Es difícil de explicar, Es muy difícil. Es... no sabes si lloras o no sabes si sonríes. Porque es algo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”, dijo.

¿Cuál es su actualidad deportiva?

El astro luso ha estado en el ojo del huracán por unas polémicas declaraciones que dio sobre el Manchester Untied y Erik Ten Hag, técnico del club inglés, antes de unirse a su selección

Tal parece, CR7 está trasladando esa tensión al interior de su selección, pues al llegar a la convocatoria tuvo un “frío” saludo con Bruno Fernandes, su compañero en los Diablos Rojos. Ahora, en medio del entrenamiento de este martes trató de jugarle una broma a João Cancelo, aunque las cosas no salieron como esperaba.