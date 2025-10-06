¿Cuál es la enfermedad que tiene Miguel Ángel Russo?

Hay consternación por la noticia del grave estado de salud de Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors. Según confirmaron fuentes del club, el técnico de 69 años permanece bajo atención médica en su domicilio y su situación ha sido descrita como crítica y alarmante.

Russo, quien desde 2017 enfrenta una dura batalla contra el cáncer de vejiga y de próstata, se encuentra actualmente con licencia médica desde finales de septiembre. Pese a los tratamientos y los altibajos que ha experimentado, esta vez su condición preocupa especialmente al entorno del club y a sus allegados.

El pasado domingo, tras la goleada 5-0 de Boca Juniors ante Newell’s, su asistente Claudio Úbeda le dedicó el triunfo al estratega. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión. Queremos que se ponga bien, lo queremos mucho”, expresó el ayudante, visiblemente conmovido.

En la misma línea, el capitán Leandro Paredes también le envió un mensaje de apoyo a Russo: “Es una victoria importante para todos, se la dedicamos a Miguel porque es la cabeza de nuestro grupo. No es nada lindo lo que está pasando, le mandamos mucha fuerza”.