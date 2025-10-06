Actualizado:
¿Cuál es la enfermedad que tiene Miguel Ángel Russo?
El entrenador argentino nuevamente fue hospitalizado.
Hay consternación por la noticia del grave estado de salud de Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors. Según confirmaron fuentes del club, el técnico de 69 años permanece bajo atención médica en su domicilio y su situación ha sido descrita como crítica y alarmante.
Russo, quien desde 2017 enfrenta una dura batalla contra el cáncer de vejiga y de próstata, se encuentra actualmente con licencia médica desde finales de septiembre. Pese a los tratamientos y los altibajos que ha experimentado, esta vez su condición preocupa especialmente al entorno del club y a sus allegados.
El pasado domingo, tras la goleada 5-0 de Boca Juniors ante Newell’s, su asistente Claudio Úbeda le dedicó el triunfo al estratega. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión. Queremos que se ponga bien, lo queremos mucho”, expresó el ayudante, visiblemente conmovido.
En la misma línea, el capitán Leandro Paredes también le envió un mensaje de apoyo a Russo: “Es una victoria importante para todos, se la dedicamos a Miguel porque es la cabeza de nuestro grupo. No es nada lindo lo que está pasando, le mandamos mucha fuerza”.
Durante el último mes, Russo ha sido hospitalizado en tres ocasiones debido a complicaciones en su salud. Su último partido dirigiendo fue el empate 2-2 ante Central Córdoba, el pasado 21 de septiembre, encuentro en el que permaneció todo el tiempo sentado en el banquillo por recomendación médica.
Trayectoria de Miguel Ángel Russo
El técnico vive su tercer ciclo al mando de Boca Juniors, club con el que ganó la Copa Libertadores 2007 y la Superliga 2019-2020, además de la Copa de la Liga Profesional. Su historia con el equipo xeneize está llena de éxitos, pero hoy el fútbol se une para desearle una pronta recuperación.
Russo, un ídolo de Millonarios
Entre los hitos de su carrera también destaca su paso por Millonarios entre 2017 y 2018, etapa en la que conquistó la Liga colombiana ante Independiente Santa Fe y la Superliga frente a Atlético Nacional. En total, dirigió 112 partidos con saldo de 45 victorias, 37 empates y 30 derrotas, dejando una huella imborrable en el fútbol colombiano.
