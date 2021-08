Cuando Neymar le coqueteó a Greeicy: Mike Bahía contó todo lo que pasó

Mike Bahía y Greeicy Rendón se han convertido en una de las parejas más famosas, no solo de la farándula nacional, sino también de la industria musical. Su unión ha causado todo tipo de reacciones entre los fans, quienes disfrutan de sus proyectos juntos, los momentos que viven y el crecimiento que han tenido como artistas.

Tras cumplir más de nueve años juntos, los cantantes han conquistado a los curiosos con algunas situaciones que experimentan juntos, los viajes que emprenden y las canciones que componen para sus carreras, siendo el apoyo del otro.

Recientemente, Mike Bahía llamó la atención de los usuarios de redes sociales luego de conceder una entrevista a EXA, emisora internacional, en la cual tocó temas sobre su noviazgo y reveló detalles inesperados.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el diálogo, el intérprete de ‘Serenata’ contó que Neymar Jr, futbolista brasileño, estuvo buscando y coqueteándole a Greeicy años atrás a través de mensajes privados.

El colombiano habló de este tema durante una retrospectiva de su vida en la música, de su crecimiento como artista y de la relación que sostenía con Rendón, quien iba creciendo poco a poco con sus temas, sus proyectos y su indudable belleza. En aquel momento Mike temió perder a Greeicy al ver el ‘boom’ en el que se había convertido, por lo que quiso hacerle una canción especial.

Bahía mencionó que quiso “ponerse las pilas” cuando su novia viajaba o recibía estos mensajes directos en Instagram como el de Neymar, por lo que compuso ‘Quédate’, un trabajo que creó en su cuarto y con el cual conquistó aún más a la también actriz. Con esta letra enamoró a su pareja y le ofreció todo lo que tenía: la música.

“Yo no hago goles, pero le hice una canción muy bella”, dijo el cantante en la entrevista, luego de interpretar un pedazo de este romántico tema.

El artista relató que no le dijo a Rendón que esa canción era para ella y simplemente le dio ‘play’ para reproducirla y que ella la escuchara. De igual forma, Mike enfatizó en que “su lotería” era ella y que lo más lindo que le ha pasado es conocerla.

“Esa mujer fue mi lotería, esa mujer sacó cosas de mí que de repente no sabía que existían. Si yo no me enamoro perdidamente de ella, no descubro cosas que me hicieron más grande”, agregó.