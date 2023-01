Dani Alves fue detenido en España por presunto acoso sexual

Dani Alves fue acusado de agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton, ubicada en Barcelona.

Sigue el caso del futbolista de 39 años que actualmente limita con Pumas, el lateral fue detenido en las últimas horas por los Mossos D´Esquadra a la salida de Les Corts de Barcelona luego de haber dado sus declaraciones ante las autoridades.

Alves fue acusado por tocamientos no consentidos el pasado 2 de enero; pues la mujer denunció el caso a la seguridad de La discoteca lo que activo los protocolos ante las autoridades catalanas.

De tal forma, el jugador fue detenido tras declarar ante las autoridades y se espera la determinación del juez sobre el caso y futuro del futbolista.

Al parecer el mundialista con Brasil negó los hechos y desde las instalaciones de la Ciutat de la Justicia en Barcelona espera las medidas cautelares que tomará el juez, dentro de las opciones se encuentra el no poder abandonar España o prisión provisional, aunque no se descarta que quede en libertad.

En días anteriores Dani Alves subió un video donde cuenta su versión de los hechos y aclaró que no conoce a la mujer de la denuncia.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica ¡por Dios, no!”, explicó.

El jugador de Pumas fue claro y pidió parar con el caso por las afectaciones que le generan a su familia.

“Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque sabe quién soy”, concluyó.

