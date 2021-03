Daniela Ospina volvió a jugar voleibol y lo hizo en un diminuto bikini

La modelo, en un pequeño bikini, volvió a llamar la atención de todos y mostró parte de sus atributos. Con unos tonificados glúteos y piernas, Daniel Ospina dejó boquiabiertos a los usuarios de Instagram.

En la leyenda que acompañó esta fotografía, la empresaria se refirió al amor que le tiene al voleibol, su deporte favorito.

“No saben la alegría que me da tener la fortuna de volver por momentos al voleibol y no es para menos, si ha sido un deporte que me ha dado tanto: aprendizaje, fuerza, viajes, crecimiento… y sobre todo ¡Felicidad! Por eso, cada vez que tengo la oportunidad le digo sí, porque no solo me lleva a recordar esta etapa tan bacana de mi vida, sino porque es una pasión y un amor que jamás se olvidará.”, sostuvo.