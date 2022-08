De la Selección a trabajar en una ladrillera: La historia de Arley Dinas después de su retiro

La vida después del fútbol profesional termina siendo bastante compleja para varios exjugadores. Con el paso del tiempo, algunos exjugadores terminan relegados y dedicados a empleos jamás imaginados.

Vea también: Colombia sueña; clasificadas a cuartos del Mundial Sub 20

Entre las muchas historias que destacan sobre la vida después del fútbol, una acabó con un final poco pensado. La vida De Arley Dinas dio un giro de 180 grados luego de abandonar el balompié profesional.

Tras haber estado en clubes como América de Cali, Boca Juniors y Deportes Tolima, el colombiano acabó como encargado de una ladrillera. Dinas contó que su retiro fue por una lesión mientras jugaba con la Selección Colombia y las veces que le negaron una ayuda desde la Federación.

"Pedí ayuda a la Federación Colombiana de Fútbol. Pero siempre me dieron la espalda. Inclusive su presidente, Ramón Jesurun. Le pedí ayuda y no me dio bola. A raíz de eso, quedé muy decepcionado", inició el caucano.

Y siguió: "Cuando me lesioné quedé solo y nadie fue capaz de llamarme. Quedé tan decepcionado que ni miro partidos. Me dieron la espalda cuando los necesitaba".

El ex defensor contó como fue la reacción en Tolima cuando se supo su lesión: "Gabriel Camargo me dijo: 'Usted ya no me sirve, arreglemos'. Me abandonaron"

Finamente señaló la situación que ocurrió con su lesión: "En su momento representé al país siendo parte del seleccionado. Cuando me lesioné toda Colombia se enteró y nadie me reconoció nada, ni mis compañeros de la Copa América de 2004 se preocuparon por mí. Me defraudaron todos. Hoy ando sólo por la vida".

Hoy en día Arley se dedica al negocio de la ladrillera debido a que es lo que le permite subsistir. Su intención es que en algún momento la FCF reconozca lo que le pasó y lo pueda ayudar.

Le puede interesar: Mundial Femenino sub 20: rival de Colombia en cuartos de final

Por ahora, Dinas deberá seguir en su nueva vida y su negocio personal para no tener que verse en malas condiciones económicas y subsistir.