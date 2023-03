De no creer: Mbappé tiene un 'extraño' problema para comprar el Ferrari que quiere

Kylian Mbappé es uno de los jugadores más importantes de la actualidad, más después de su papel en el Mundial de Qatar 2022, donde fue una de las estrellas de la Selección de Francia.

El actual jugador del París Saint Germain ha demostrado que tiene un cierto gusto por los carros de lujo y por eso estaría pensando en comprar un Ferrari, pero enfrenta un problema que es de no creer para un hombre tan reconocido en el mundo.

Según se pudo conocer, la lujosa marca de automóviles más allá de pedir el dinero del vehículo, exige la licencia de conducción y todo apunta a que Mbappé no la tiene, por lo que esto representaría un gran problema para que puede adquirirlo.

Tiempo atrás, el francés habló precisamente de este hecho y dio a conocer que no tener carné de conducir "es uno de los inconvenientes de tener éxito pronto. Echaba de menos cosas simples como tener licencia de conducir. Creo que todos tienen una. Para mucha gente el carnet es una obligación, pero no lo era para mí. Aunque es sinónimo de autonomía, tuve mi autonomía pronto porque he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad”.

Así las cosas, parece que Mbappé tendrá que dedicarse a hacer el curso para sacar la licencia y así adquirir el Ferrari que desea, el cual podrá elegir en los dos modelos que le llama la atención: Ferrari 488 Pista y Ferrari SF90 Stradale.

El primero de ellos tiene un valor cerca de los 330 mil euros, es decir, más de 1600 millones de pesos; mientras que el segundo, que tiene más de 1000 caballos nde fuerza y cuenta con autonomía eléctrica, cuesta cerca de 500 mil euros.

Ahora parece que solo queda esperar si Mbappé hará el proceso para tener su licencia o se quedará con las ganas de comprar otro auto de lujo.