¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

El fútbol sudamericano está de luto. En la tarde de este miércoles 8 de octubre se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino y actual técnico de Boca Juniors, a los 69 años. Su partida se da tras una larga y valiente lucha contra el cáncer de vejiga y de próstata, enfermedad que enfrentó desde 2017 y que finalmente deterioró su salud en las últimas semanas.

La noticia fue confirmada por fuentes del club Xeneize, que expresaron su profundo dolor y acompañamiento a la familia del entrenador. Russo permanecía con licencia médica desde finales de septiembre, luego de que su estado se agravara pese a los tratamientos y cuidados recibidos en su domicilio de Buenos Aires.

Durante los últimos días, el fútbol argentino se había movilizado en torno a su figura. Tanto jugadores como exdirigidos enviaron mensajes de apoyo, y tras la goleada de Boca 5-0 sobre Newell’s, su asistente Claudio Úbeda y el capitán Leandro Paredes le dedicaron el triunfo con emotivas palabras, reflejando la unión y cariño que generó en todos los que compartieron con él.

¿Cuál fue el último partido que dirigió Miguel Ángel Russo?

Russo dirigió su último partido el pasado 21 de septiembre, en el empate 2-2 ante Central Córdoba. Desde entonces, los médicos le recomendaron alejarse de la actividad profesional para enfocarse en su recuperación, aunque su corazón futbolero siguió latiendo al ritmo de Boca, el club con el que vivió algunos de sus momentos más gloriosos.