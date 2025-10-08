Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 17:53
¿De qué murió Miguel Ángel Russo?
A sus 69 años, el actual técnico de Boca Juniors falleció en Argentina.
El fútbol sudamericano está de luto. En la tarde de este miércoles 8 de octubre se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino y actual técnico de Boca Juniors, a los 69 años. Su partida se da tras una larga y valiente lucha contra el cáncer de vejiga y de próstata, enfermedad que enfrentó desde 2017 y que finalmente deterioró su salud en las últimas semanas.
La noticia fue confirmada por fuentes del club Xeneize, que expresaron su profundo dolor y acompañamiento a la familia del entrenador. Russo permanecía con licencia médica desde finales de septiembre, luego de que su estado se agravara pese a los tratamientos y cuidados recibidos en su domicilio de Buenos Aires.
Durante los últimos días, el fútbol argentino se había movilizado en torno a su figura. Tanto jugadores como exdirigidos enviaron mensajes de apoyo, y tras la goleada de Boca 5-0 sobre Newell’s, su asistente Claudio Úbeda y el capitán Leandro Paredes le dedicaron el triunfo con emotivas palabras, reflejando la unión y cariño que generó en todos los que compartieron con él.
¿Cuál fue el último partido que dirigió Miguel Ángel Russo?
Russo dirigió su último partido el pasado 21 de septiembre, en el empate 2-2 ante Central Córdoba. Desde entonces, los médicos le recomendaron alejarse de la actividad profesional para enfocarse en su recuperación, aunque su corazón futbolero siguió latiendo al ritmo de Boca, el club con el que vivió algunos de sus momentos más gloriosos.
Palmarés de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors
En tres ciclos distintos con cuadro porteño, Miguel Ángel Russo ganó la Copa Libertadores de 2007, la Superliga 2019-2020 y la Copa de la Liga Profesional, consolidándose como uno de los entrenadores más queridos y exitosos de la historia reciente del club.
La huella de Russo en Millonarios
Su legado también se extendió fuera de Argentina. En Colombia dejó una huella imborrable durante su paso por Millonarios, donde conquistó la Liga 2017-II ante Santa Fe y la Superliga 2018 frente a Nacional, además de ganarse el respeto y cariño de la hinchada azul por su sencillez, disciplina y humanidad.
A lo largo de su carrera, Russo también dirigió equipos como Rosario Central, Vélez Sarsfield, Estudiantes, Racing, San Lorenzo y Cerro Porteño, y si bien no ganó títulos en todos, sí dejó un precedente en cada club por el que pasó.
